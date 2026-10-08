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Resumen

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Manifestantes y agentes del orden se enfrentan cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Manifestantes y agentes del orden se enfrentan cerca del lugar donde un hombre recibió un disparo de un agente del ICE durante un operativo en el distrito del Bronx, en Nueva York, el 8 de octubre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Manifestantes se concentraron este jueves en la noche frente al NewYork-Presbyterian Allen Hospital, en el barrio neoyorquino de Inwood, a donde fue trasladado el hombre herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para denunciar las actuaciones de la agencia federal y exigir responsabilidades.

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