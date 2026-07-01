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Autoridades detienen a personas que participan en una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de Chicago, en Broadview, Illinois, el 17 de octubre de 2025. Foto: EFE/Cristóbal Herrera
Autoridades detienen a personas que participan en una protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de Chicago, en Broadview, Illinois, el 17 de octubre de 2025. Foto: EFE/Cristóbal Herrera
Por Agencia EFE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a más de 10.000 personas en los últimos cinco días, un aumento que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, como parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de las leyes migratorias, informó este miércoles The New York Times.

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