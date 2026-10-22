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Resumen

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Ilhan Omar, legisladora de Estados Unidos, que tuvo duras palabras contra Trump. (Foto: AFP)
Ilhan Omar, legisladora de Estados Unidos, que tuvo duras palabras contra Trump. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La congresista demócrata Ilhan Omar, una de las figuras progresistas más destacadas de su partido, anunció que abandonará su domicilio en Washington por razones de seguridad tras el registro de su vivienda por agentes federales en el marco de una investigación penal del Departamento de Justicia del Gobierno de Donald Trump.

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