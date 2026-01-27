Hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar durante mitin en Minneapolis | VIDEO

Un hombre es abordado después de rociar una sustancia desconocida a la representante estadounidense Ilhan Omar durante una asamblea pública que ella organizaba en Minneapolis, Minnesota, el 27 de enero de 2026. (Octavio JONES / AFP)
Un hombre es abordado después de rociar una sustancia desconocida a la representante estadounidense Ilhan Omar durante una asamblea pública que ella organizaba en Minneapolis, Minnesota, el 27 de enero de 2026. (Octavio JONES / AFP)
/ OCTAVIO JONES
Agencia EFE
Agencia EFE

Un hombre roció con líquido a la congresista demócrata de origen somalí durante un mitin en (Minnesota) este martes, generando un momento de conmoción tras el que el sujeto fue arrestado y la política, que no sufrió daños aparentes, continuó su discurso.

Omar, que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump y estaba dando un mítin, crítico los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió.

Francisco Sanz
Joe Biden condena que el Gobierno de Trump "ataque" a sus propios ciudadanos en Minneapolis

El hombre disparó con una jeringuilla un líquido hacia el torso de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él, según un vídeo del incidente publicado por Fox News.

De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un “fuerte olor” y posiblemente era vinagre.

En el momento de la agresión, la congresista reivindicaba la abolición de ICE y la “dimisión o destitución” de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han reclamado otros demócratas tras las muertes de dos manifestantes por disparos de agentes federales este enero.

Después de que el miembro de seguridad redujera en el suelo al agresor, se escucha a varias personas en el público exclamando con preocupación mientras la congresista hace señas de querer continuar hablando.

Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya”, se escuchar decir a Omar entre aplausos, y poco después declara desde el podio: “Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen”.

La congresista musulmana y de origen somalí se ha convertido en una diana de los ataques de Trump, y el lunes mismo el presidente la señaló por, según él, abandonar Somaliasin nada” y tener ahora “un patrimonio de más de 44 millones de dólares”.

