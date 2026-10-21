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Resumen

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La congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, durante una conferencia de prensa en Minneapolis, el 28 de enero de 2026. (Adam Gray / AP)
La congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, durante una conferencia de prensa en Minneapolis, el 28 de enero de 2026. (Adam Gray / AP)
Por Agencia EFE

La congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, una de las principales críticas del presidente, Donald Trump, y candidata a la reelección en noviembre, denunció este miércoles una campaña de “intimidación” tras el registro de su residencia como parte de una investigación penal federal.

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