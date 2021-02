Conforme a los criterios de Saber más

El juicio político al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo hará que el clima álgido de la última campaña electoral se alargue, sino que ya está impactando a niveles más imperceptibles.

Así opina Pablo Scuticchio, politólogo argentino de la Universidad de Cornell, quien propone alejarse por un momento de toda la información y polémicas del ‘prime time’ televisivo, y observar más de cerca lo que sucede al interior del Partido Republicano.

“Este juicio es algo así como una primera interna republicana. Recuerda que Trump, hasta el momento, podría presentarse para un siguiente mandato, y, de hecho, ha indicado que esa va a ser la opción”, agrega.

¿Cómo se enfrentarán a esta situación los precandidatos naturales a la presidencia en el 2024? Scuticchio pone la lupa sobre ellos.

“Imagino que varios de ellos ya están listos para presentar su propia campaña. Está el exvicepresidente Mike Pence, el senador de Texas Ted Cruz, y varios más. ¿Qué es lo que harán? Si el presidente sale libre del juicio político y se presenta a las elecciones, seguramente querrán quedar como leales. Pero, por otro lado, quizás estén interesados en que Trump sea encontrado culpable”, anota.

Él agrega: “Este juicio está enfrentando a los líderes republicanos, y van a tener que hacer malabares entre sus ambiciones presidenciales individuales, y el interés de acompañar al expresidente si es que se vuelve a presentar a los comicios”.

De allí se deriva otra problemática: ¿Hasta qué punto es viable defender a Trump públicamente? “Eso puede jugar a favor o en contra en la siguiente elección. Y si asumimos que él no se va a presentar o no lo van a dejar hacerlo en el 2024, habría que pensar en cómo los votantes independientes, esos que no son ni republicanos ni demócratas, pueden decidir el futuro”, agrega Scuticchio.

Como todo apunta a que Trump saldrá sin rasguños del ‘impeachment’ -se necesitaría que 17 republicanos cambien de bando-, varios de los líderes republicanos están volviendo a apoyarlo.

Y en medio de todo este debate, aparece una contradicción: Donald Trump no es un buen candidato. “Ha sido bastante mediocre, en el sentido de que perdió las elecciones en medio término, y, en el 2016, no ganó con el voto popular sino electoral. No tiene un récord tan impresionante”, dice el especialista.

Su habilidad, afirma Scuticchio, es haber conseguido la lealtad y apoyo de los votantes republicanos y conservadores.

El caso es que la polarización que el ‘impeachment’ suma al Congreso es innegable, pero para Yamilé Guibert, politóloga peruana de la Universidad de Cornell, no se debe entender como un hecho aislado, sino que hay que observar cómo se nutre e impacta en el electorado.

Guibert propone un ejemplo: la llegada al poder de Marjorie Taylor Green –congresista polémica por aducir que los incendios de California fueron causados por un láser operado por los judíos y pedir la muerte de Nancy Pelosi– elegida por votantes republicanos.

“Y también podríamos hablar de cómo algunos de esos electores han respondido a los disturbios en el Capitolio: hay quienes empezaron a ver al partido con otros ojos, mientras que otros reforzaron sus ideas. Esto invita a pensar que la división que se ve en el Congreso no es particular de dicha institución, sino que viene de lo que busca el electorado. Y viceversa. Hay una retroalimentación”, dice Guibert.

EL PAPEL DE BIDEN

Guibert destaca el mutismo del presidente Joe Biden. La razón: él estaría debajo de la espada de Damocles: “Su imagen es la del senador que en algún momento pudo tender puentes con los republicanos, que incluso es amigo de alguno de ellos. La pregunta es si puede transar con personas que están apoyando a alguien que fue en contra de la democracia”, sostiene.

A ello se le tiene que sumar su mensaje de unidad. ¿Apostará por la justicia o por hacer las paces?

La especialista anota: “Es una situación muy complicada porque o elige defender la democracia y hacer que todos los involucrados sea hagan responsables, que es lo que todo presidente debería hacer, u opta por darle la espalda a todos los republicanos”.

Por eso es que, hasta ahora, ha sido muy cauteloso con el tema. “Si bien puede tener un discurso inaugural en el que trata de promover la unidad y amistad, la realidad es más compleja. Y su silencio te dice mucho. La pregunta que se desprende de esta situación sería qué tanto esa postura va a garantizar que los republicanos vayan a querer transar con él”, dice Guibert.

Scuticchio se suma a esa mirada. “Uno de los principales interesados en que este juicio político ocurra y termine rápido es el mismo presidente Biden. Esto no solo distrae a los senadores de aprobar los ítems de su agenda legislativa, sino que le sigue dando publicidad y visibilidad a un presidente que seguramente le gustaría que se dedique a jugar golf en su resort de Florida”.

REPERCUSIONES EN EL MUNDO

Scuticchio anota que el juicio a Trump hacer acordar a la política latinoamericana de la última década y media. “A presidentes que terminan su mandato y que, al poco tiempo, tienen que volver a los tribunales porque enfrentan juicios. Y si la política sudamericana es algún indicio de lo que va a pasar en EE.UU., podríamos concluir que el resultado va a ser muy divisivo”.

En una línea similar, Guibert dice que el ‘impeachment’ invita a reflexionar sobre el estado de la democracia. Si se está deteriorando en Estados Unidos, ¿cómo puede repercutir o servir de ejemplo a Latinoamérica, que siempre tuvo una relación de dependencia con ellos?

Ella sostiene: “Creo que aumentan las preocupaciones en torno a la supervivencia de la democracia y en torno a su consolidación en la región. En algún momento se trató de hacer un paralelo entre Trump y Bolsonaro, por sus estilos de gobierno autoritario y su retórica conservadora, así que esta situación puede ser negativa si se tiene en cuenta el poder y atractivo de este tipo de figuras políticas”.

Otro detalle se desprende de este tema. “Podríamos discutir sobre cómo los congresos utilizan sus poderes para controlar a los presidentes. Aunque son procesos diferentes, en el caso del Perú, lo hemos visto en los últimos intentos de vacancia. Pero en tanto se trata de un tipo de limitación del legislativo al ejecutivo, son parecidas”, anota Guibert.

“Pero, de nuevo, es un tema con el que hay que ser cuidadosos porque no es lo mismo. Y así como el caso peruano ha demostrado que las sanciones de los congresos hacia las figuras del ejecutivo pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, dice mucho del estado de la democracia en el mundo que este tema esté tan en boga”, suma la politóloga.

