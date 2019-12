“Estos son uno hechos muy tristes para nuestro país, pero parecen ser muy buenos para mí políticamente”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está confiado de que el ‘impeachment’ no lo va a despeinar, y que no solo no será destituido, sino que incluso podría ser reelegido en el 2020.

Mientras en su cuenta de Twitter no se cansa de decir que esta es una cacería de brujas y que es víctima de un “golpe de Estado” de los demócratas, que el miércoles lograron aprobar el juicio político contra el presidente de Estados Unidos por abuso de poder y obstrucción al Congreso, Trump sabe que el Senado, controlado por los republicanos, votará en contra del ‘impeachment’ y que esto se puede volver un búmeran para el Partido Demócrata en las próximas elecciones.

Y los números parecen acompañarlo. Una encuesta online de Reuters/Ipsos, realizada entre ayer y el miércoles por la noche, señala que el 42% -o sea, menos de la mitad- está a favor de destituir a Trump, la mayoría de ellos demócratas. Así, un 26% dijo que ahora apoya más a Trump, mientras que un 20% dijo que lo respalda menos. En tanto, un 48% no ha cambiado su punto de vista sobre el mandatario, cuyos niveles de aprobación siguen en torno al 43% desde hace varios meses.

Seguidores de Trump en Michigan escuchan con fervor el discurso del presidente de Estados Unidos, el mismo día en que la Cámara de Representantes aprobó el 'impeachment'. [AFP]

“De una forma u otra, quienes se opongan a Trump seguirán encontrando razones para hacerlo, y quienes lo apoyen harán lo mismo", dijo a inicios de mes a la agencia Efe Frank Orlando, director del Instituto de Encuestas de la Universidad Saint Leo, en Florida.

Este centro de estudios realizó un estudio que muestra que la mayoría de los votantes republicanos siguen apoyando a Trump: un aplastante 85,5 % en todo el país, con lo cual la base electoral del mandatario se mantiene. Otra encuesta de principios de noviembre, elaborada por Siena College y “The New York Times” mostró que Trump se mantiene fuerte en seis estados claves, los llamados ‘swing states’, en los que ganó en el 2016 y que le dieron la victoria en el colegio electoral y, por ende, la presidencia. Según el experto electoral Nate Cohn, que dirigió el estudio, los números indican que Trump “va a tener una ventaja incluso más amplia en el 2020 que en el 2016”.

Apoyo político

La sólida base electoral de Trump también ha determinado que los republicanos se hayan mantenido firmes en su apoyo al mandatario en el proceso de ‘impeachment’, pues saben que ellos tienen la decisión final en el Senado, donde tienen la mayoría.

De hecho, en la votación del miércoles tres congresistas demócratas decidieron votar en contra del juicio político, a contracorriente del liderazgo de Nancy Pelosi, mientas la legisladora Tulsi Gabbard, que además fue precandidata en esta campaña, decidió abstenerse.

Ante esto, se ve casi improbable que el presidente sea destituido. Los demócratas deberían convencer en las próximas semanas a unos 20 senadores republicanos para votar en contra de Trump, algo que es casi seguro no ocurrirá y, a la larga, podría terminar dañando más al Partido Demócrata y daría la gasolina suficiente al presidente para victimizarse en la campaña.

“El presidente va a usar el hecho de ser el tercer mandatario sometido a ‘impeachment’ como una especie de medalla de honor, como el del gobernante que se impuso a la gran conspiración demócrata, según su versión de los hechos”, dijo a El Comercio el analista político Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida.