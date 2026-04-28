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James Comey está siendo investigado por el Servicio Secreto (Foto: AFP)
James Comey está siendo investigado por el Servicio Secreto (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos logró que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram que fue criticado por los aliados del presidente, Donald Trump, según informan medios este martes.

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