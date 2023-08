Los incendios que acabaron con la mayor parte de la ciudad histórica de Lahaina ya están entre los más mortíferos registrados en Estados Unidos en más de un siglo, por encima de la tragedia de Camp Fire, que en el 2018 dejó 85 muertos en California. Pero ambos incendios son superados por el más mortífero ocurrido en el país, cuando en 1918 unas 453 personas murieron en Minnesota y Wisconsin, según el grupo de investigación sin fines de lucro Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

“Probablemente se encontrarán de 10 a 20 personas por día, hasta que terminen de buscar. Y probablemente va a tomar 10 días. Es imposible de adivinar los que pasará, de verdad”, dijo el gobernador en una entrevista con CBS Mornings.

Automóviles quemados y restos de edificios en la ciudad de Lahaina, Maui, Hawái, el 9 de agosto de 2023. (EFE).

Green también informó que el número de personas desaparecidas se redujo de 2.000 a unas 1.300. Muchas de ellas habían estado incomunicadas debido a que los servicios de telefonía no funcionaban por el incendio.

Una vista aérea de las secuelas del incendio forestal en Lahaina, Maui, Hawái, el 11 de agosto de 2023. (EFE).

El riesgo de un incendio forestal fue minimizado

Pero a medida que se conoce la verdadera magnitud de la tragedia originada el miércoles de la semana pasada, surge nueva información sobre lo poco preparada que estaba la isla de Hawai para enfrentar una emergencia relacionada con los incendios forestales.

De acuerdo con la cadena CNN, en el 2021 las autoridades de Hawai publicaron un informe que clasificaba las catástrofes naturales con más probabilidades de amenazar a los residentes del estado. Estas son los tsunamis, los terremotos y las erupciones volcánicas. Mientras que el riesgo para la vida humana que suponen los incendios forestales fue clasificado con la palabra “bajo” por la agencia estatal de gestión de emergencias.

Los científicos afirman que el cambio climático

causado por la acción del hombre exacerba los desastres naturales, y los vuelve más habituales y letales.

Además, de acuerdo con CNN, un informe del condado de Maui sobre prevención de incendios forestales del 2021 afirmaba que, si bien el número de hectáreas consumidas por el fuego había aumentado en relación con años anteriores, los fondos para prevenirlos y mitigarlos eran “inadecuados”.

Un Chinook CH47 de la Guardia Nacional del Ejército de Hawái arroja agua sobre un incendio forestal en la isla de Maui, Hawái, el 9 de agosto de 2023. (EFE). / MASTER SGT ANDREW JACKSON / US A

El reporte también decía que el plan estratégico del departamento de bomberos de Maui no incluía “nada sobre lo que puede y debe hacerse para prevenir los incendios”, en lo que calificaba de “descuido significativo”.

El informe recomendaba una evaluación exhaustiva de los riesgos de incendio, pero no está claro si los funcionarios hicieron caso de la recomendación, indica CNN.

El informe de CNN sostiene que otros documentos de los últimos cinco años muestran que las autoridades sabían que el riesgo de incendios iba en aumento y que podrían verse exacerbados por vientos huracanados, como ocurrió con el incendio de Lahaina. “Los incendios que se producen como consecuencia de otra gran amenaza o catástrofe, como un huracán, son especialmente difíciles”, decía uno de los informes. Agregaba que en estos casos los equipos de primeros auxilios y bomberos se ven desbordados.

CNN enfatiza que durante el incendio de Maui, el huracán Dora se encontraba a cientos de kilómetros al sur de la isla, pero sus vientos avivaron las llamas.

En la página web de recursos públicos de la agencia estatal de gestión de emergencias también se subestima el impacto de un incendio forestal, sostiene CNN.

En ese sitio se dan recomendaciones claras sobre lo que se debe hacer en caso de un huracán, tsunami, inundación repentina o terremoto. Solo al final de la página se incluyen dos breves párrafos sobre los incendios forestales, sin consejos similares acerca de cómo mantenerse a salvo.

Incendios en Hawai. (AFP).

No sonaron las sirenas de evacuación

A todos estos antecedentes hay que sumar otro que puede ser clave a la hora de establecer las razones que contribuyeron a empeorar la tragedia.

Según la agencia de noticias AP, en las horas previas a que el incendio forestal consumiera la ciudad de Lahaina, las autoridades del condado de Maui no activaron las sirenas que habrían advertido a la población sobre las llamas que se acercaban. En su lugar, enviaron mensajes por redes sociales que habrían alcanzado a una audiencia bastante más reducida.

El reporte también indica que los cortes de energía eléctrica y del servicio de telefonía celular impidieron que las personas pudieran comunicarse a tiempo para enterarse del peligro.

Telemundo informó que uno de los sobrevivientes, identificado como Héctor Bermúdez, dijo que logró salir de su departamento en Lahaina Shores alertado por el olor a humo que lo despertó de una siesta. Contó que le preguntó a un vecino si él también se iba.

“Él dijo: ‘No, estoy esperando a que las autoridades vean qué van a hacer’”, relató Bermúdez. “Y yo dije: ‘No, no, no, por favor váyase. Este humo nos va a matar. Usted tiene que irse, por favor. Tiene que salir de aquí. No espere a nadie’”.

Davilynn Severson y Hano Ganer buscan sus pertenencias entre las cenizas de la casa de su familia después de un incendio forestal en Lahaina, en el oeste de Maui, el 11 de agosto de 2023. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

Las pérdidas en Lahaina

De acuerdo con la agencia AFP, el incendio iniciado el miércoles impactó o destruyó más de 2.200 estructuras en Lahaina. Oficialmente, las pérdidas se estiman en 5.500 millones de dólares, sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar.

Lahaina tiene 13.000 habitantes. La agencia AP reportó el lunes que el incendio ya ha sido contenido en un 85%.

Según los datos oficiales, unas 4.500 personas necesitarán albergue en los próximos días y en total se requieren unos 3.560 galones de agua al día para satisfacer la demanda de todos los afectados, informó Telemundo.

“Los restos que estamos encontrando son de un incendio que fundió el metal”, dijo John Pelletier, jefe de la Policía de Maui.

Una imagen aérea tomada el 10 de agosto de 2023 muestra casas destruidas y edificios quemados en Lahaina. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP). / PATRICK T. FALLON

Los cuerpos recuperados son difíciles de identificar, explicó el oficial, de acuerdo con AFP. Solo dos de ellos pudieron ser identificados, por lo que pidió a los familiares de las personas desparecidas someterse a pruebas de ADN.

“Vamos tan rápido como podemos. Pero para que lo sepan: 3%, eso es lo que ha sido rastreado con los perros”, añadió.

La policía de Maui dijo que no se permitiría la entrada a

mientras se realizan evaluaciones de seguridad y mientras las búsquedas continúen, incluso para quienes pueden probar que viven ahí.