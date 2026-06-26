La Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos reportó esta semana que la infraestructura del Centro Espacial Kennedy de la NASA está cerca de la saturación y viene padeciendo una degradación de su infraestructura que se ha acentuado por la gran cantidad de misiones que realizan empresas aeroespaciales privadas.

El informe de la OIG ha generado alarmas, pues el Centro Kennedy es el puerto espacial más importante de la agencia estadounidense y desde este han partido misiones históricas como las del programa Apolo y será también desde aquí desde donde partirá Artemis III, que tiene como misión volver a llevar seres humanos a la superficie de la Luna.

La reciente información no solo ha apuntado a las instalaciones de la NASA en Florida, sino también a la instalación de vuelo de Wallops, que se ubica en Virginia y que es otro de sus centros operativos importantes.

Las conclusiones del ente supervisor señalan que las instalaciones de lanzamiento de la agencia aeroespacial de EE.UU. “están quedando obsoletas y carecen de la capacidad necesaria para satisfacer sus propias demandas y las de sus socios”.

DATO Históricamente el Centro Kennedy ha sido el principal punto de envío de misiones espaciales tripuladas, mientras que Wallops ha servido exclusivamente para misiones no tripuladas. Apollo 11, la primera misión que llevó astronautas a la Luna, fue lanzada desde la gran base de Florida en julio de 1969.

Antigüedad y uso creciente

Parte importante de los problemas de la infraestructura de la NASA pueden atribuirse a la antigüedad de elementos como redes de energía, conductos de gas, puentes y plataformas que se remontan a los viejos programas de la década de 1960.

Solo para lograr que el Centro Espacial Kennedy pueda ajustarse al nuevo panorama, la NASA calcula que serán necesarios por lo menos 1.000 millones de dólares de gasto en remodelaciones, muy por encima de los 250 millones que había destinado para ese fin el gobierno de Donald Trump.

Más allá de contar con otros centros, la agencia estadounidense señala que Wallops y Kennedy siguen siendo sus principales bases para emprender misiones en el sistema solar. Asimismo, aunque no está bajo control de la NASA, la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (CCSFS) es también ampliamente usada para proyectos aeroespaciales ya que cuenta con la ventaja de estar ubicada junto al Centro Kennedy y de tener también múltiples plataformas de lanzamiento.

La OIG cita en su reporte un dato demoledor: entre los años 2020 y 2025 los lanzamientos desde el centro Kennedy y Cabo Cañaveral de forma conjunta se incrementaron un 252%, mientras que en Wallops el crecimiento fue del 467%. La entidad reguladora indica que entre los años 2028 y 2029 los complejos llegarán al límite de su capacidad.

La luna llena sale mientras se observan el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión, integrados para la misión Artemis II, en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de febrero de 2026, antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP) / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

El deterioro de la infraestructura de dichos establecimientos se ha acelerado por las misiones emprendidas por firmas privadas que han tenido un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas dos décadas bajo el marco de la Ley Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, acaparando en la actualidad alrededor del 70% de sus lanzamientos.

La NASA ha señalado que el aumento de la demanda de vehículos de lanzamiento superpesados haría necesaria la creación de nuevas plataformas “para satisfacer las necesidades gubernamentales y comerciales” en el Centro Kennedy, pero que su disponibilidad “es limitada y su desarrollo requeriría tiempo y recursos”.

La agencia precisa que en Wallops se está trabajando en renovaciones para “ampliar la capacidad de lanzamiento”, aunque todavía se está evaluando qué impacto tendría el incremento de misiones en sus instalaciones y la OIG recomienda que se emprendan estudios similares para la gran base de Florida.

El inminente debut bursátil de SpaceX podría elevar su valorización por encima del billón de dólares. Foto: EFE.

SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, ha sido el usuario comercial que más ha recurrido a las instalaciones de Florida. Allí ha empleado en numerosas ocasiones el histórico Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy para enviar cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, además de la mayor parte de las misiones tripuladas y de carga con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) junto a la puesta en órbita de los satélites de Starlink.

De los 109 lanzamientos de SpaceX desde el Centro Kennedy y el CCSFS en el 2025, 101 correspondieron al envío de los Falcon 9.

Dentro de los establecimientos floridanos, SpaceX también hace uso del edificio de ensamblaje de vehículos para el procesamiento de las partes de sus cohetes y se espera que a lo largo de este año la compañía emprenda más despegues gracias a la introducción de la gigantesca aeronave Starship.

Blue Origin, empresa de Jeff Bezos en el mismo rubro, es el otro gran actor privado que opera en el puerto aeroespacial de Florida y ha logrado un acuerdo para utilizar el Complejo de Lanzamiento 39B de Cabo Cañaveral, que tiene capacidad para realizar entre 30 y 35 lanzamientos de cohetes al año.

La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos está entrando en el negocio de proveer internet mediante satélites. (Foto: HO / BLUE ORIGIN / AFP) / HO

De momento, la compañía solo cuenta con permiso para 12 despegues anualmente, pero tiene previsto que con la llegada de sus cohetes New Glenn pueda llevar a cabo hasta 50 lanzamientos por año.

Adicionalmente, la firma de Bezos ha logrado concesiones para usar terrenos contiguos al Centro Kennedy donde construirá instalaciones de investigación.

Otras empresas que operan en menor escala en los establecimientos aeroespaciales de Florida son United Launch Alliance, Relativity Space y Astra Space.

En lo que respecta a la Instalación de Vuelo de Wallops, el conglomerado Northrop Grumman ha sido el socio privado de la NASA con mayor presencia históricamente.

El grupo empresarial utiliza la plataforma Pad-0A del centro y envía desde aquí las naves espaciales de carga Cygnus, que tienen como destino el abastecimiento de la EEI. Northrop también hace uso de la plataforma Pad-0B para lanzar los cohetes de la familia Minotaur que colocan en órbita satélites del gobierno estadounidense.

El otro actor privado más importante de Wallops es Rocket Lab, que construyó la plataforma Pad-0C con la que despegan los cohetes ligeros Electron, destinados a la colocación veloz de satélites comerciales y militares. Esta compañía también administra la plataforma Pad-0D dirigida a las operaciones del cohete reutilizable Neutron y en la zona adyacente cuenta con una gran planta de manufactura.

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