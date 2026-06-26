Por Guillermo Vera Ayala

La Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos reportó esta semana que la infraestructura del Centro Espacial Kennedy de la NASA está cerca de la saturación y viene padeciendo una degradación de su infraestructura que se ha acentuado por la gran cantidad de misiones que realizan empresas aeroespaciales privadas.

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