Una maestra de primer grado de una escuela primaria católica de Miami, en Estados Unidos, fue despedida pocos días después de casarse con su novia, lo que causó el rechazo de algunos padres por la manera en la que la profesora fue cesada. La maestra contó lo sucedido en Instagram.

El despido de Jocelyn Morffi de su puesto como maestra en la escuela Sts. Peter and Paul ocurrió el pasado jueves y fue notificado a los padres de familia a través de una carta de la dirección, en la que no se especifican los motivos del despido.

"Estamos extremadamente lívidos. La tratan como a una criminal, ni siquiera le permitieron sacar sus cosas de su clase", dijo Cintia Cini, madre de uno de los alumnos de Morffi y que, como otros padres de familia, se congregó el viernes delante de la oficina de la directora para pedir explicaciones, publica el diario "Miami Herald".

La decisión de despedir a la maestra fue "difícil y necesaria", dijo en la carta que envió a los padres de familia la directora del centro, Carlota Morales, quien el viernes sostuvo reuniones individuales con algunos padres de los alumnos de la maestra.

Desde la Arquidiócesis de Miami, y sin dar mayores explicaciones, la portavoz Mary Ross Agosta confirmó que la maestra fue despedida porque "rompió el contrato que firmó cuando comenzó a enseñar en una escuela católica".

Jocelyn Morffi, que llevaba siete años enseñando en la escuela, se casó con su pareja en los Cayos de Florida el pasado fin de semana. La maestra contó lo sucedido en una publicación en Instagram.

"Este fin de semana, me casé con el amor de mi vida y, lamentablemente, como resultado me despidieron de mi trabajo. A sus ojos, no soy el correcto tipo de católica por la elección de pareja", escribió.

Desde enero del 2015, son legales en Florida los matrimonios entre personas del mismo sexo.