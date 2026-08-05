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Resumen

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Donald Trump, a bordo del helicóptero presidencial Marine One, regresa a la Casa Blanca. Foto: archivo EFE
Donald Trump, a bordo del helicóptero presidencial Marine One, regresa a la Casa Blanca. Foto: archivo EFE
Por Agencia AFP

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) inició una investigación después de que un helicóptero en el que estaba el presidente Donald Trump y un avión comercial se acercaran más de lo debido en el aire el martes.

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