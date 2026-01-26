Irán advierte de que buques de guerra de EE.UU. en la región son “objetivos” a su alcance

Irán advierte de que buques de guerra de Estados Unidos en la región son "objetivos" a su alcance. Foto: EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Las advirtieron este lunes de que la presencia de un portaaviones y otros en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según recoge la televisión estatal de Irán.

PUEDES VER: La Guardia Revolucionaria iraní afirma que responderá a Trump “en el terreno”

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, aseguró que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

“La no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”, advirtió el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

El presidente de Estados Unidos, , anunció hace unos días que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a lrán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.

El USS Abraham Lincoln navegando hacia el sur por el Canal de Suez, cerca de la ciudad de Ismailia, al este de El Cairo, el 9 de mayo de 2019. (HO / AFP)
Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que si se produce un ataque considerarán objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117 mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 5.495 fallecidos.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)

