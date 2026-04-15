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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, interviene en una reunión en la Sala de Tratados Indios de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de marzo de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, interviene en una reunión en la Sala de Tratados Indios de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de marzo de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear la economía de Iránindefinidamente”, luego de que las fuerzas armadas bloquearan esta semana los puertos de la república islámica como una medida de presión en medio del alto el fuego pactado de dos semanas.

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