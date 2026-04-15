El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos tiene la capacidad de bloquear la economía de Irán “indefinidamente”, luego de que las fuerzas armadas bloquearan esta semana los puertos de la república islámica como una medida de presión en medio del alto el fuego pactado de dos semanas.

“Tenemos la capacidad de bloquearlos indefinidamente si Irán escoge el camino incorrecto”, afirmó Miller al ser consultado sobre las medidas tomadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en Oriente Medio en una entrevista con Fox News.

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Miller detalló que este embargo a los puertos iraníes está generando “una crisis y caos económico”, que a su criterio no podrán sostener por mucho tiempo.

Las declaraciones de Miller llegaron 24 horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmara haber bloqueado por completo los puertos de Irán, una medida que había sido adelantada por el mandatario luego de las negociaciones fallidas en Islamabad el fin de semana.

El Pentágono enviará a unos 4.200 efectivos del Ejército a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse”.

De acuerdo con el diario The Washington Post, los miles de soldados extra pertenecen al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, que llegará a la zona a finales de mes.

Trump aseguró este miércoles en una entrevista en Fox Business que la guerra en Irán podría terminar “muy pronto” y que esperaba que los precios de la gasolina volvieran a los niveles previos al conflicto en los próximos meses para las elecciones de medio mandato en noviembre.

Las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán como represalia a la guerra que empezó el pasado 28 de febrero continúan y marcan el desarrollo del conflicto.

En un intento por presionar económicamente a Teherán, Trump anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

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