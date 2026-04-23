Resumen

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Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
Una mujer musulmana chiíta pakistaní sostiene un retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante una manifestación. (Foto de Arif ALI / AFP).
/ ARIF ALI
Por Agencia AFP

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó el jueves The New York Times.

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