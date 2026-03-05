Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de marzo de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de marzo de 2026. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una iniciativa bipartidista para limitar la autoridad del presidente Donald Trump para declarar la guerra contra Irán sin sin buscar la aprobación del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.