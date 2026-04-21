La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajará este martes a Pakistán para reunirse con emisarios iraníes, en medio de intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.

El presidente Donald Trump había afirmado antes que prolongaba el alto el fuego actual, “a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado”, y a petición de Pakistán.

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El viaje del vicepresidente queda postergado por el momento, informó una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato.

“Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, indicó.

“Prolongaré el alto el fuego”, señaló, al tiempo que ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo” naval a los puertos de Irán.

Más temprano, Trump alardeó de la “sólida posición” de su país de cara a eventuales negociaciones. “Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción”, declaró a la cadena CNBC.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

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