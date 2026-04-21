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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pronuncia un discurso durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center en Athens, Georgia, el 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Agencia AFP

La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajará este martes a Pakistán para reunirse con emisarios iraníes, en medio de intensas negociaciones entre todas las partes implicadas.

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