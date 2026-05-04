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Vista del destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos. Foto: EFE/ Karla Ramoo/Archivo
Vista del destructor USS Gravely de la Armada de Estados Unidos. Foto: EFE/ Karla Ramoo/Archivo
Por Agencia AFP

Destructores lanzamisiles estadounidenses han entrado en el Golfo como parte de una misión destinada a escoltar buques mercantes por el estrecho de Ormuz, informó el lunes el Ejército estadounidense.

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