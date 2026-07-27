Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. (Centcom / EFE)
Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente, tras anunciar que reimpusieron el bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz. (Centcom / EFE)
/ Centcom
Por Agencia EFE

Las autoridades de Irán interceptaron en la madrugada de este lunes seis buques que pretendían cruzar por una ruta “insegura” del estrecho de Ormuz, según recogieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.

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