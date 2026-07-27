Las autoridades de Irán interceptaron en la madrugada de este lunes seis buques que pretendían cruzar por una ruta “insegura” del estrecho de Ormuz, según recogieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.

“Uno de ellos sufrió un accidente y los demás fueron devueltos al golfo Pérsico bajo la firme intervención de Irán”, declaró un funcionario iraní a la agencia de noticias Fars.

Los barcos habrían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar transitar por una ruta “ilegal e insegura” del sur del estrecho de Ormuz, según la fuente.

Este episodio se produce tras la explosión la víspera de un barco petrolero en esta vía al chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios de la República Islámica.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de “petrolero infractor”.

Según ese medio, Irán había advertido en reiteradas ocasiones de que los buques que abandonaran el itinerario fijado por las autoridades asumirían las consecuencias de esa decisión.

Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron descarrilar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Foto: AFP

Horas antes, la televisión estatal iraní había informado de que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis buques durante las últimas 24 horas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

Las discrepancias entre Irán y Estados Unidos sobre las rutas que deben seguir los buques que atraviesan el estrecho se han convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y desembocaron en la retoma de las hostilidades en la región.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en las últimas semanas, con ataques iraníes contra buques comerciales después de que Omán habilitara a principios de julio una ruta alternativa de tránsito con el apoyo de Estados Unidos, a lo que Washington respondió con bombardeos sobre territorio iraní.

Ante ese escenario, la República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo bloqueo del estratégico paso marítimo y Estados Unidos restableció dos días después el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.

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