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En su carta, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, afirmó que Irán "no representaba una amenaza inminente" para Estados Unidos. Foto: SAUL LOEB / AFP
En su carta, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, afirmó que Irán "no representaba una amenaza inminente" para Estados Unidos. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó este martes su dimisión ante el presidente, Donald Trump, en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán.

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