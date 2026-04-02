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El presidente estadounidense Donald Trump llega para pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump llega para pronunciar un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

La destitución de la fiscal general, Pam Bondi, marca un nuevo cambio en el Gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo equipo permaneció prácticamente intacto durante su primer año de mandato, pero que ahora empieza a reconfigurarse en medio de la presión por la impopular guerra en Irán.

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