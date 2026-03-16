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Resumen

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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que puede destruir “con solo cinco minutos de aviso” los oleoductos de la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera de Irán que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses.

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