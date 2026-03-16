El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que puede destruir “con solo cinco minutos de aviso” los oleoductos de la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera de Irán que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses.

“Destruimos literalmente todo en la isla, excepto la zona donde está el petróleo. Yo la llamo los oleoductos. Dejamos los oleoductos. No queríamos hacerlo, pero lo haremos. Podemos hacerlo con solo cinco minutos de aviso”, declaró Trump en una comparecencia en la Casa Blanca.

El mandatario reiteró su amenaza a las infraestucturas petroleras de Irán en el día 17 de la guerra que Estados Unidos e Israel libran con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ). / AARON SCHWARTZ / POOL

Estados Unidos bombardeó el pasado jueves los objetivos militares de la isla de Kharg pero evitó destruir su infraestructura petrolera para no sacudir más el mercado global de hidrocarburos, afectado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Trump advirtió entonces que podría cambiar de opinión y bombardear los oleoductos si Teherán mantiene el bloqueo en el estrecho.

Según dijo el presidente este lunes, el Ejército estadounidense ha atacado más de 7.000 objetivos en Irán, “principalmente objetivos comerciales y militares”.

Dijo además haber logrado una reducción del 90 % en los lanzamientos de misiles balísticos y del 95 % en los ataques con drones.