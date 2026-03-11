Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los medios de comunicación antes de abandonar la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 11 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE.UU. ha destruido “en una sola noche” casi todos los buques iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz, y afirmó que prácticamente toda su Armada ha sido eliminada desde el comienzo de la ofensiva contra Teherán.

