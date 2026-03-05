Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda en el campus de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 4 de marzo de 2026. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el jueves en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.

