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El presidente estadounidense Donald Trump conversa con los trabajadores que han estado pintando el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., el 7 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con los trabajadores que han estado pintando el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., el 7 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país mantiene negociaciones con Irán, pese a un nuevo intercambio de ataques entre ambos países que elevó la tensión en el estrecho de Ormuz y que afecta al frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

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