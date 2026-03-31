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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 31 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en el Despacho Oval que su operación militar ‘Furia Épica’ logró un “cambio de régimen” en Irán y resaltó que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear.

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