El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

“No lo hemos visto en absoluto. Así que, no sabemos si está muerto o no”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca sobre Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que fue nombrado como líder supremo.

El mandatario afirmó que está abierto al diálogo con Irán y que Teherán está buscando un “acuerdo” con Estados Unidos, pero luego agregó que no sabe quien gobierna en ese país, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.

“Ni siquiera sabemos quiénes son sus líderes”, expresó.

Una declaración del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP). / -

Cuestionado por la prensa por el estado de Mojtaba Jamenei, Trump respondió que “mucha gente dice que está desfigurado y que perdió una pierna y que resultó muy herido”.

Pero también planteó la idea de que podría estar muerto, dado que “nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual”.

El Pentágono afirmó la semana pasada que el nuevo líder supremo resultó “herido” y posiblemente “desfigurado” en los bombardeos en los que murió su padre.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que “la sangre de los mártires será vengada”.