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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

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