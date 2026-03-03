Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre Irán en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de marzo de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre Irán en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de marzo de 2026. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que según él marcha bien.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.