El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur hacia la Casa Blanca después de aterrizar en el Marine One, en Washington, DC, EE. UU., el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo, porque Washington está ganado la guerra contra la República Islámica.

