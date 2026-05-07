Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 2 de mayo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 2 de mayo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump amenazó el jueves a Irán con represalias “violentas” si no firma “rápido” un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques estadounidenses en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.