El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 3 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con “cortar todo el comercio con España” por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

