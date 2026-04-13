Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca en Washington, D.C., procedente de Miami, Florida, el domingo 12 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca en Washington, D.C., procedente de Miami, Florida, el domingo 12 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que la Marina de su país ha comenzado en el estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.