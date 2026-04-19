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El presidente estadounidense Donald Trump en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 16 de abril de 2026. (EFE/EPA/RONDA CHURCHILL)
El presidente estadounidense Donald Trump en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, EE. UU., el 16 de abril de 2026. (EFE/EPA/RONDA CHURCHILL)
/ RONDA CHURCHILL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que una delegación estadounidense estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán, al tiempo que amenazó con destruir las infraestructuras de ese país si las conversaciones fracasan.

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