Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto con motivo del Mes de la Historia de la Mujer en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 12 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto con motivo del Mes de la Historia de la Mujer en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 12 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida el viernes que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.