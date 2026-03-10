Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa, el 9 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas de su país han destruido diez barcos minadores iraníes en el estrecho Ormuz cuando se cumple el undécimo día de la intervención estadounidense e israelí en Irán

