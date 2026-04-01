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El presidente estadounidense Donald Trump durante una intervención televisada sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump durante una intervención televisada sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró convencido este miércoles de que, una vez termine la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuzse abrirá de forma natural” porque la República Islámica requiere de la venta de petróleo para reconstruirse y que por ello los precios del petróleo bajarán y los parqués retornarán al verde.

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