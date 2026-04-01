El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró convencido este miércoles de que, una vez termine la guerra contra Irán, el estrecho de Ormuz “se abrirá de forma natural” porque la República Islámica requiere de la venta de petróleo para reconstruirse y que por ello los precios del petróleo bajarán y los parqués retornarán al verde.

“Cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá de forma natural, simplemente se abrirá por sí solo, ya ​​que (los iraníes) querrán poder vender petróleo, pues es lo único que tienen para intentar reconstruir el país”, afirmó Trump en un discurso televisado a la nación sobre la guerra de Irán en el que finalmente no ofreció detalles de importancia sobre el futuro de la misión.

“El flujo (de crudo) se restablecerá, los precios de la gasolina bajarán rápidamente y las cotizaciones bursátiles volverán a subir con celeridad, aunque, en realidad, no han bajado mucho”, añadió el magnate neoyorquino.

Tras el comienzo de los bombardeos conjuntos con Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero Irán ha cerrado parcialmente el estrecho de Ormuz, por donde pasan buena parte de los hidrocarburos que se exportan en el mundo, lo que está deparando un duro golpe a la economía global y consecuencias catastróficas para algunos países importadores.

De este modo, desde que empezó la guerra el Dow Jones ha perdido un 5,5 % acumulado y el galón de gasolina en EE.UU. se ha encarecido más de un 30 % hasta superar los 4 dólares por primera vez desde 2022.

“Estados Unidos nunca ha estado mejor preparado económicamente para enfrentar esta amenaza”, aseguró Trump a aquellos estadounidenses que están sufriendo por el encarecimiento del combustible.

Trump también volvió a cargar contra aquellos países que no han querido apoyar la guerra ni enviar activos militares para proteger el tráfico marítimo en Ormuz, aunque fue algo menos cruento que en días anteriores y evitó mencionar la OTAN en su discurso después de decir en dos entrevistas que medita retirar a EE.UU. de la Alianza por su falta de respaldo.

“A aquellos países que no logran conseguir combustible —muchos de los cuales se niegan a involucrarse en la decapitación de Irán—; hemos tenido que hacerlo nosotros mismos”, aseveró el mandatario.

“Tengo una sugerencia. Número uno: compren petróleo a EE.UU. Tenemos en abundancia. Tenemos muchísimo. Y número dos: reúnan ese valor que han postergado. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haberlo hecho junto a nosotros, tal como les pedimos: vayan al estrecho, simplemente tómenlo, protéjanlo y utilícenlo para ustedes mismos. Irán ha quedado, en esencia, diezmado”, añadió.

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Irán e Israel se bombardearon la mañana del lunes 30 de marzo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco antes que estaba cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que ya superó un mes. (AFP)

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