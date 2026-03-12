El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra de Irán “avanza rápidamente”, reiterando su visión optimista sobre el desarrollo del conflicto, para el cual no ha presentado un calendario previsto.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario dijo que se “está haciendo lo que se tiene que hacer” para conseguir sus objetivos en Oriente Medio.

La breve referencia sobre el conflicto fue expresada por el mandatario durante un evento del Mes de la Historia de la Mujer en la que participó junto a la primera dama, Melania Trump.

Previamente este jueves, Trump había declarado que la subida del petróleo provocada por la guerra y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá “mucho dinero” a Estados Unidos porque es el principal productor de petróleo del mundo.

El mandatario ha mantenido un discurso positivo sobre el estado de la guerra, trece días después de haber lanzado la operación ‘Furia Épica’ sobre Teherán, llegando a asegurar, sin pruebas, que el conflicto está ganado, aunque dice que la ofensiva continuará.

La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles 11 de marzo una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (AFP)

