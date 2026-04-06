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El presidente estadounidense Donald J. Trump durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 6 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente estadounidense Donald J. Trump durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 6 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los iraníes se “enfadan” si no caen bombas sobre la República Islámica porque su máxima aspiración es “ser libres” y advirtió que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.

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