El presidente estadounidense Donald Trump habla durante la Conferencia de Asuntos de los Miembros Republicanos en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este lunes que las fuerzas estadounidenses “no se detendrán” hasta que Irán esté “totalmente y decisivamente derrotado” tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei.

