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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral con la primera ministra de Japón en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión bilateral con la primera ministra de Japón en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este jueves, durante una cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, a un chiste sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor durante la II Guerra Mundial para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por “sorpresa” y por eso no avisó a sus aliados.

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