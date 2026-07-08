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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante su reunión con el secretario general de la OTAN, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante su reunión con el secretario general de la OTAN, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, el 8 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento de una amenaza creíble de Irán contra el Air Force One, aunque aseguró que él sería el principal objetivo de Teherán y respondió con ironía a un periodista que le preguntó si había cambiado de avión por motivos de seguridad.

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