Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una mesa redonda en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una mesa redonda en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de “pequeño fallo”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.