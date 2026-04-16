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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas, en la Casa Blanca en Washington, el 16 de abril de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas, en la Casa Blanca en Washington, el 16 de abril de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves al conflicto en Irán como una “pequeña intervención”, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.

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