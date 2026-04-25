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El presidente estadounidense Donald Trump sube a bordo del Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 24 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump sube a bordo del Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 24 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que participaran en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

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