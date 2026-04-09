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El presidente estadounidense Donald Trump, hace un gesto durante una rueda de prensa sobre Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump, hace un gesto durante una rueda de prensa sobre Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra el Wall Street Journal luego de que el medio calificara como “prematura” su declaración de “victoria” en la guerra de Irán.

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