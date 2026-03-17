Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
/ KENNY HOLSTON / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes su confianza en que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.