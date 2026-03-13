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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 12 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 12 de marzo de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cree que Rusia está ayudando a Irán “un poco” en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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