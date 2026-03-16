El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de “entusiasmo” que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

“Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados”, declaró a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que hay soldado estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: “Cuando les preguntamos: ‘¿Tienen desminadores?’, la respuesta es: ‘Bueno, preferimos no involucrarnos, señor’”, lamentó.

“¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros. Pues bien, este es ese momento de necesidad”, criticó el mandatario.

Ataques de Irán contra embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. (AFP).

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez “no desean convertirse en un objetivo”.

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Preguntado por si ha abordado con el presidente francés, Emmanuel Macron, una posible coalición para desbloquear el estrecho, Trump confirmó las conversaciones y confió en la ayuda de Francia.

“He hablado con él. En una escala del cero al diez, diría que es un ocho. No es perfecto, pero es Francia”, declaró.

El presidente insistió en que EE.UU. ha protegido a los países miembros de la organización y en concreto en lo referente a la guerra de Ucrania.

Trump consideró que el presidente ruso, Vladimir Putin, no le tiene miedo a los europeos. “A quien teme es a los Estados Unidos de América”, declaró.

El republicano también cargó contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por su negativa a enviar barcos al estrecho.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el paso estratégico está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”.

Starmer dijo este lunes que Reino Unido trabaja con aliados, entre ellos europeos, en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, pero dejó claro que su país no se involucrará en la guerra contra Irán.