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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un almuerzo con los miembros de la junta directiva del Kennedy Center en la Casa Blanca el 16 de marzo de 2026. (Foto de Annabelle Gordon / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un almuerzo con los miembros de la junta directiva del Kennedy Center en la Casa Blanca el 16 de marzo de 2026. (Foto de Annabelle Gordon / AFP).
/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de “entusiasmo” que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

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