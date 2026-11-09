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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 9 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D.C., el 9 de noviembre de 2026. (MANDEL NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra con Irán está “prácticamente terminada en el plano militar”, tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

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