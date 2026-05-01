Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES).
/ SALWAN GEORGES / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este viernes el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz e insistió en que no está “satisfecho” con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.